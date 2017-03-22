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СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых
СКР предъявил новое обвинение во взяточничестве экс-губернатору Кировской области Никите Белых, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении его ареста.
"Девятого марта 2017 года в отношении белых было возбуждено дело по части шестой статьи 290 УК РФ (взятка)", — сказала судья, оглашая материалы дела.
Новое уголовное дело, следует из материалов дела, оглашенных в суде, принял к своему производству следователь Роман Мухачев. Данное дело было соединено с первым делом о взятке в отношении Белых, 17 марта ему было предъявлено обвинение.
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