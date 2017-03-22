СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых

СКР предъявил новое обвинение во взяточничестве экс-губернатору Кировской области Никите Белых , передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении его ареста.

"Девятого марта 2017 года в отношении белых было возбуждено дело по части шестой статьи 290 УК РФ (взятка)", — сказала судья, оглашая материалы дела.