Перестрелка произошла в гостинице «Ханой-Москва»

Перестрелка произошла минувшей ночью в гостинице «Ханой-Москва», есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления МВД , сообщение о перестрелке по адресу Ярославское шоссе, дом №146 поступило на пульт дежурного примерно в 00:30 22 марта.

«В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия», — сказали в полиции.

Одному из пострадавших оказали помощь на месте, второго пришлось госпитализировать. Обстоятельства произошедшего уточняются.