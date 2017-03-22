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Перестрелка произошла в гостинице «Ханой-Москва»

В московской гостинице произошла перестрелка
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Перестрелка произошла минувшей ночью в гостинице «Ханой-Москва», есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как уточнили в пресс-службе столичного управления МВД, сообщение о перестрелке по адресу Ярославское шоссе, дом №146 поступило на пульт дежурного примерно в 00:30 22 марта.
«В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия», — сказали в полиции.
Одному из пострадавших оказали помощь на месте, второго пришлось госпитализировать. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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