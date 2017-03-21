План «Перехват» введен после похищения глухонемых детей в Москве

Полиция ввела план «Перехват» после похищение двоих глухонемых детей на северо-востоке Москвы во вторник, 21 марта. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, четверо неизвестных похитили двоих глухонемых детей на Ярославском шоссе и скрылись на автомобиле Toyota RAV4 черного цвета.

Для поимки преступников введен план «Перехват».