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План «Перехват» введен после похищения глухонемых детей в Москве

В Москве введен план «Перехват» после похищения детей
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Полиция ввела план «Перехват» после похищение двоих глухонемых детей на северо-востоке Москвы во вторник, 21 марта. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.
По данным источника, четверо неизвестных похитили двоих глухонемых детей на Ярославском шоссе и скрылись на автомобиле Toyota RAV4 черного цвета.
Для поимки преступников введен план «Перехват».
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