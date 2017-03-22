РЕН ТВ публикует видео взрыва в доме на северо-востоке Москвы

Журналисты РЕН ТВ публикуют видео взрыва, который произошел на Изумрудной улице в Москве. За ним последовал мощный пожар.

По последним данным, два человека погибли и 17 пострадали. Среди пострадавших есть грудной ребенок. Пять человек госпитализированы.

Произошедший взрыв привел к возникновению сильнейшего пожара на втором и третьем этаже многоквартирного жилого дома. На втором этаже пострадали две квартиры. Площадь возгорания составила там 120 квадратных метров. Площадь пожара на лестничных пролетах составила 170 квадратных метров.