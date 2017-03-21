В сети опубликована запись переговоров пилотов Ту-154

Аудиозапись переговоров пилотов разбившегося в акватории Черного моря самолета Ту-154 Минобороны опубликована в Сети на видеохостинге RuTube. Копию записи с бортового самописца опубликовал пользователь под ником rutube_account_1333670

Запись длится около минуты. На ней слышны несколько голосов членов экипажа, затем громкий звук сирены и крики в кабине лайнера: «Командир, падаем».

Аудиозапись была опубликована в начале января.

Всего в самолете было три «черных ящика»: один в кабине экипажа, два – в хвостовой части. Все три были найдены в конце декабря. На их расшифровку ушло несколько недель.

Самолет Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека.

Сообщалось, что крушение могло произойти из-за странной ошибки пилота, который по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки вместо того, чтобы набирать высоту.

Однако главный военный прокурор Сергей Фридинский назвал догадками сообщения о том, что Ту-154 разбился из-за дезориентации пилота. По его словам, следствие пока не пришло к конкретным выводам.

«Следствие пока ни к чему не пришло... Когда будут выводы, тогда поговорим», - сказал Фридинский.