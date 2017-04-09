Число пострадавших при столкновении электрички и поезда в Москве выросло до 16

Число пострадавших при столкновении электрички и поезда на западе Москвы увеличилось до 16 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в экстренных службах. Четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них — машинисты поезда.

По данным РИА Новости, столкновение поезда дальнего следования и электрички на западе Москвы произошло из-за того, что электричка экстренно затормозила, когда пути перебегал мужчина, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагоны электрички, четыре человека были госпитализированы.