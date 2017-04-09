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МЧС опубликовало список госпитализированных после столкновения поездов в Москве
МЧС опубликовало список людей, госпитализированных после столкновения пассажирского поезда с электричкой в Москве.
Список размещен на официальном сайте.
В общей сложности госпитализированы 12 человек. Состоянии десяти из них оценивается как "средней тяжести", состояние еще двух человек уточняется.
Среди госпитализированных также числятся двое подростков.
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