Движение электричек на западе Москвы восстановлено

Движение электропоездов на западе Москвы восстановлено после аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"Движение электричек возобновлено. По участку железной дороги, где столкнулись пассажирский состав и электропоезд, в ближайшее время пройдет первая электричка", - сказал собеседник агентства.

Накануне в 22:16 мск на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили" машинист пригородного поезда Москва - Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За пригородным поездом следовал пассажирский поезд Москва - Брест, машинист которого также экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, было приостановлено движение по двум путям.

По данным РЖД, всего за медицинской помощью обратились 50 человек. Как сообщили медики, в настоящее время врачи выписали из больниц семь пострадавших, в больницах остаются пять человек.