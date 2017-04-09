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Число пострадавших при столкновении поездов в Москве увеличилось до 31
Число пострадавших при столкновении пассажирского поезда с электричкой в Москве увеличилось до 31 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы столицы.
«К медикам за помощью обратился 31 человек, 12 из них госпитализированы», — сказал медицинский работник.
Ранее президент России Владимир Путин поручил принять все меры после столкновения поездов на западе Москвы.
В ночь на воскресенье, 9 апреля, в Москве пассажирский поезд, следовавший по направлению Москва — Брест, столкнулся с электричкой. По предварительным данным, машинист электрички применил резкое торможение из-за человека, перебегающего железнодорожные пути.
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