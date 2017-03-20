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Пассажирский самолет разбился в аэропорту Южного Судана

Пассажирский самолет разбился в аэропорту Южного Судана
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В Южном Суде разбился самолет с 44 пассажирами на борту. Лайнер принадлежал компании South Supreme Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Airlive.
Инцидент произошел возле города Вау в 650 километрах к северо-западу от столицы Джубы. По данным СМИ, в результате крушения пострадали 14 человек. Компания South Supreme Airlines – южносуданская компания, основанная в сентябре 2013 года.
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