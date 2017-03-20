Пассажирский самолет разбился в аэропорту Южного Судана

В Южном Суде разбился самолет с 44 пассажирами на борту. Лайнер принадлежал компании South Supreme Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Airlive.

#BREAKING: A passenger plane has crashed at South Sudan’s Wau airport. All 44 passengers aboard feared dead, @airlivenet reports. pic.twitter.com/USF3C2YMu4 — CGTN Africa (@cgtnafrica) 20 марта 2017 г.

Инцидент произошел возле города Вау в 650 километрах к северо-западу от столицы Джубы. По данным СМИ, в результате крушения пострадали 14 человек. Компания South Supreme Airlines – южносуданская компания, основанная в сентябре 2013 года.