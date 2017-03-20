Охранники магазина "Дикси" избили покупателя в центре Москвы

Охранники магазина, расположенного в Новодевичьем проезде в Москве, избили покупателя. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, после инцидента в полицию доставлены два человека.

"В полицию поступило сообщение о конфликте в одном из магазинов в Новодевичьем проезде. На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что между гражданином и охранниками произошёл конфликт. В результате инцидента в отдел полиции доставлены два человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится проверка.