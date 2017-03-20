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Капитан ирландского футбольного клуба найден мертвым
Фото: Twitter
Капитана футбольного клуба «Дерри Сити» из высшего дивизиона чемпионата Ирландии Райана Макбрайда нашли мертвым. Об этом сообщает Derry Journal.
По данным издания, тело 27-летнего Макбрайда обнаружили в частном доме, принадлежащем футболисту. Причина его смерти пока неизвестна.
Капитан был найден в своей спальне через сутки после игры чемпионата Ирландии с «Дроэда Юнайтед», которая завершилась со счетом 4:0 в пользу «Дерри Сити».
Макбрайд выступал за «Дерри Сити» с 2011-го по 2017 год. Он провел в составе команды 131 матч, забив 9 мячей.
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