Капитан ирландского футбольного клуба найден мертвым

По данным издания, тело 27-летнего Макбрайда обнаружили в частном доме, принадлежащем футболисту. Причина его смерти пока неизвестна.

Капитан был найден в своей спальне через сутки после игры чемпионата Ирландии с «Дроэда Юнайтед», которая завершилась со счетом 4:0 в пользу «Дерри Сити».

Макбрайд выступал за «Дерри Сити» с 2011-го по 2017 год. Он провел в составе команды 131 матч, забив 9 мячей.