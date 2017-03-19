Самолет «Белавиа» при вылете из минского аэропорта столкнулся со стаей птиц

Самолет «Белавиа» был вынужден совершить посадку в минском аэропорту сразу после взлета из-за столкновения с птицами. Об этом агентству «Белта» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Boeing 737-500, выполнявший рейс В2-945, вылетел в Санкт-Петербург в воскресенье, 19 марта, в 18:05. После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт Минска. «Боинг» выработал топливо и благополучно осуществил посадку.

Пострадавших нет. Самолет был заменен и отправлен в аэропорт назначения.