Трёхлетняя девочка госпитализирована в Подмосковье с огнестрельным ранением

Трёхлетняя девочка госпитализирована после того, как случайного ранения из пневматического пистолета, который она обнаружила дома. Об этом сообщила представитель регионального главка СК России Елена Фокина.

«По предварительным данным, инцидент произошёл в городе Домодедово Московской области. Трёхлетняя девочка, играя дома, нашла пневматический пистолет отца и, случайно нажав на спусковой крючок, нанесла себе ранение в область живота», — цитирует Интефракс Фокину.

Она также отметила, что девочка госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое.

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