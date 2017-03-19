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Трёхлетняя девочка госпитализирована в Подмосковье с огнестрельным ранением
Трёхлетняя девочка госпитализирована после того, как случайного ранения из пневматического пистолета, который она обнаружила дома. Об этом сообщила представитель регионального главка СК России Елена Фокина.
«По предварительным данным, инцидент произошёл в городе Домодедово Московской области. Трёхлетняя девочка, играя дома, нашла пневматический пистолет отца и, случайно нажав на спусковой крючок, нанесла себе ранение в область живота», — цитирует Интефракс Фокину.
Она также отметила, что девочка госпитализирована, её состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее«Газета.Ru» писала, что прокуратура Московской области проводит проверку по факту гибели мальчика в колодце на аэродроме Большое Грызлово в Серпуховском районе Подмосковья.
ФАН передавало, что следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, чья 4-летняя дочь прошла 8 км по зимней тайге за помощью для больной бабушки.
По данным НСН, в результате инцидента девочка получила переохлаждение и была доставлена в больницу, а её бабушка скончалась от инфаркта.
Агентство Nation News сообщало, что во время пожара в частном доме в Кировской области погибли двое детей.
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