Бойня во дворе на севере Москвы: водитель расстрелял лежачего пешехода

Вечерняя субботняя прогулка в компании жены и друзей закончилась для 35-летнего москвича в реанимации больницы. На Дубнинской улице в мужчину пять раз из травматического пистолета выстрелил друг водителя, требовавшего уступить дорогу. Скрывшихся преступников задержали по горячим следам.

Как стало известно «МК», Александр (по профессии монтажник) с супругой, а также друзьями и их грудным ребенком шел по внутридворовой аллее в районе 19.00. Это узкая дорога, там постоянно возникают конфликты между пешеходами и подъезжающими к домам автомобилистами. Навстречу компании на большой скорости вырулил автомобиль «Шкода». Водитель, по некоторым данным, был подшофе, он даже немного задел коляску с грудничком, желая припугнуть людей, чтобы те поскорее уступили дорогу. После короткой словесной перепалки из машины выскочили водитель, его знакомый, а также две спутницы — они сидели позади.

Началась потасовка, Александру досталось больше всех. На женщин автохулиганы руку не поднимали. В разгар выяснения отношений водитель «Шкоды» (свидетелям он запомнился своим внушительным весом и лысиной на голове) достал из заднего кармана пистолет и выстрелил два раза в воздух. Дамы из его окружения пытались урезонить стрелка, даже выбили оружие из рук. Но травмат подобрал друг шофера, ранее судимый за убийство и недавно освободившийся из тюрьмы. Мужчина выстрелил в Александра 5 раз — 4 раза в грудь, один в голову (причем оппонент в этот момент лежал на асфальте). Монтажник лишился чувств. За этой картиной, словно за голливудским боевиком, со своих балконов наблюдали местные жители. Супруга пострадавшего сфотографировала задний госномер «Шкоды». Злодеи, увидев это, сорвали знак, сели в машину и дали по газам.

ОМВД по району Восточное Дегунино расположено в двух шагах от места потасовки. Получив информацию о ЧП, оперативники быстро вычислили уехавшую «Шкоду» в соседнем районе Бескудниково. Водителя и пассажира доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемые заключены под стражу.

Раненого Александра госпитализировали в больницу. Операция длилась 6 часов. Мужчина в крайне тяжелом состоянии, на его реабилитацию, по словам родных, уйдет много времени.