Машина въехала на блокпост ВСУ и сбила военного

В Луганской области водитель автомобиля ВАЗ 2115 попытался проехать через блокпост ВСУ без проверки документов и наехал на военного.

Сержант ВСУ, проверявший документы проехал на капоте машины несколько метров, после чего упал. Его коллеги открыли по машине огонь и остановили машину.

Водитель, которым оказался житель города Счастье, не пострадал. Военный получил травмы, сообщает korrespondnt.net.