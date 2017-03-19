Крокодил убил 19-летнего футболиста в Мозамбике

19-летний игрок клуба «Атлетико Минейро де Тет» из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила на берегу реки Замбези. Об этом сообщает O Tempo со ссылкой на тренера команды Эди Карвальо.

По его словам, спортсмен решил искупаться после пробежки. «Внезапно появился крокодил, схватил его за нижнюю часть тела и утащил в воду. С ним были два друга, они услышали крики, однако ничего не смогли сделать. Крокодил достигал пяти метров в длину», — рассказал Карвальо, подчеркнув, что тело молодого футболиста пока не найдено.

Жино выступал на позиции центрального защитника в «Атлетико Минейро де Тет». Команда играет в любительских лигах Мозамбика.