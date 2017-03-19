Следователи проверяют сотрудников московского СИЗО на причастность к убийству директора Роскосмоса

Ранее стражи порядка изъяли ряд документов из московского СИЗО № 5, где накануне утром в камере арестованного топ-менеджера нашли мертвым.

На теле погибшего обнаружены три ножевых ранения. Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли из камеры нож, который мог стать орудием преступления.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".