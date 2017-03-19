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Следователи проверяют сотрудников московского СИЗО на причастность к убийству директора Роскосмоса
Следователи проверяют сотрудников московского СИЗО на причастность к убийству директора Роскосмоса Владимира Евдокимова, сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.
Ранее стражи порядка изъяли ряд документов из московского СИЗО № 5, где накануне утром в камере арестованного топ-менеджера нашли мертвым.
На теле погибшего обнаружены три ножевых ранения. Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли из камеры нож, который мог стать орудием преступления.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Евдокимов подозревался в том, что в 2007—2009 годах вместе с подельниками через ряд подконтрольных фирм приобрел права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 миллионов рублей. Очередное заседание суда по рассмотрению заявления защиты об изменении меры пресечения и внесении залога должно было состояться 30 апреля 2017 года.
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