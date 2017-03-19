В Таганроге полиция ищет мужчину, который выгуливал медведя

Полицейские проводят проверку после появившейся в интернете информации о том, что житель Таганрога Ростовской области выгуливал медведя на поводке, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

"В интернете появилась видеозапись, на которой молодой человек в Таганроге выгуливает медведя на поводке. Проводится проверка", — отметили в ГУ МВД.

Собеседник агентства добавил, что полицейским предстоит найти хозяина медведя, выяснить, откуда у него животное, а также определить, может ли оно причинить вред окружающим и в каких условиях содержится медведь.