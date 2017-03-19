В нескольких районах Дагестана введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в нескольких районах Дагестана, ведется поиск боевиков, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба по республике.

"В 7.00 мск руководителем оперативного штаба в Дагестане принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ города Хасавюрта, Хасавюртовского района и на отдельных участках территории, ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района, Миатли, Бавтугай и мост через канал Юзбаш Кизилюртовского района", — сказал собеседник агентства.

Ведется поиск боевиков и их пособников, отменил он.