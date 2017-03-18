На теле найденного мертвым экс-менеджера "Роскосмоса" обнаружены ножевые ранения

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, на теле Евдокимова были обнаружены ножевые ранения.

"На теле мужчины в области грудной клетки ножевые ранения. Следствие проводит проверку по данному факту", — сказала Иванова.