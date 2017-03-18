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На теле найденного мертвым экс-менеджера "Роскосмоса" обнаружены ножевые ранения
Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти бывшего исполнительного директора по контролю и качеству "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, передает РИА "Новости".
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, на теле Евдокимова были обнаружены ножевые ранения.
"На теле мужчины в области грудной клетки ножевые ранения. Следствие проводит проверку по данному факту", — сказала Иванова.
Ранее бывший исполнительный директор по контролю и качеству "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, был найден мертвым в камере СИЗО N5 в Москве. Экс-сотрудник космического агентства нанес ущерб государству на сумму не менее 300 млн руб.
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