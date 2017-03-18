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ТАСС

Более 200 человек эвакуированы из Курского вокзала Москвы после сообщения об угрозе взрыва

Сотни людей эвакуированы с Курского вокзала из-за угрозы взрыва
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Сотрудники полиции эвакуировали более 200 человек из здания Курского вокзала в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Неизвестный позвонил в службу "02" и сообщил о взрывном устройстве в здании Курского вокзала Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи. Из здания железнодорожного комплекса эвакуировано более 200 человек, кинологи приступили к осмотру помещений вокзала", - сказал собеседник агентства.
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