Более 200 человек эвакуированы из Курского вокзала Москвы после сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники полиции эвакуировали более 200 человек из здания Курского вокзала в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Неизвестный позвонил в службу "02" и сообщил о взрывном устройстве в здании Курского вокзала Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи. Из здания железнодорожного комплекса эвакуировано более 200 человек, кинологи приступили к осмотру помещений вокзала", - сказал собеседник агентства.