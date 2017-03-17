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Два самолета столкнулись в Канаде, есть погибшие
Фото: Twitter
Очевидцы сообщают, что в момент столкновения раздался оглушительный взрыв.
Один самолет врезался в крышу торгового центра, а второй - в автостоянку.
По предварительным данным, один пилот погиб, второй пострадал.
Местная полиция оцепила место происшествия, из ТЦ эвакуированы люди. Очевидцы сообщают, что в момент столкновения раздался оглушительный взрыв.
Причины крушения двух самолетов пока не установлены.
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