Два самолета столкнулись в Канаде, есть погибшие

Очевидцы сообщают, что в момент столкновения раздался оглушительный взрыв.

Один самолет врезался в крышу торгового центра, а второй - в автостоянку.

По предварительным данным, один пилот погиб, второй пострадал.

Местная полиция оцепила место происшествия, из ТЦ эвакуированы люди. Очевидцы сообщают, что в момент столкновения раздался оглушительный взрыв.

Причины крушения двух самолетов пока не установлены.