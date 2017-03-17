Названа причина смерти оставшегося без медпомощи из-за автохамов жителя Камчатки

Смерть 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому водитель легкового автомобиля не пропустил машину скорой помощи, согласно заключению эксперта, наступила в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Следствие также проведет комплексную медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, является ли летальный исход условно-предотвратимым в случае своевременного оказания ему медицинской помощи, либо смерть потерпевшего была неизбежной. Также предстоит выяснить промежуток времени между потреблением компонентов бытового сжиженного газа и моментом смерти.

10 января в Петропавловске-Камчатском на улице Циолковского машине скорой помощи с включенными спецсигналами, направлявшейся на вызов, преградил путь автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате бригаде, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех. Врач констатировал смерть мужчины.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).