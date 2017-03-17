Умер глава букмекерской компании «Лига Ставок» Олег Журавский

Олег Журавский родился 3 марта 1969 года. Получил два высших образования. В 1997 году стал председателем правления в организациях, занимающихся букмекерским бизнесом в России. Был одним из главных идеологов законопроекта о легализации ставок на спорт в интернете в виде интерактивных букмекеров.

В 2006 году Олег Журавский основал и возглавил Национальную ассоциацию букмекеров России, в 2008 году — «Лигу Ставок». В 2013 году стал президентом Первой саморегулируемой организации букмекеров России.