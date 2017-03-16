Бывшего главу Челябинской области Юревича заподозрили в получении взятки

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России , поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

По данным следствия, в 2012 году, возглавляя регион, он получил вознаграждение от Виталия Тесленко , которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

Расследованием занимается четвертое следственное управление ГСУ СК, дислоцированное в Екатеринбурге, отмечается в сообщении.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления», — указано в пресс-релизе.

Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 годы. До этого он был мэром Челябинска с 2005 года. Кресло градоначальника Юревич занял после того, как проработал депутатом Госдумы с 1999 года.