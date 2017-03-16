В Казахстане студенты убили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский погиб в Казахстане. Трагедия произошла в ночь на 14 марта.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел, Галузинский был убит в городе Кокшетау. По подозрению в совершении преступления задержана группа студентов колледжа.

По данным правоохранительных органов, в ночь между студентами и спортсменом вспыхнул конфликт, перешедший драку. В ходе потасовки Галузинский получил ножевые ранения и скончался на месте.

Отмечается, что по факту преступления проводится досудебное расследование. 18-летний студент находится под стражей, еще четверых отпустили под подписку о невыезде.