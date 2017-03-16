СМИ сообщили о гибели 3 человек в ДТП на границе с Финляндией

В Ленинградской области в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли три человека, еще 20 пассажиров пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, авария произошла на границе с Финляндией - на пятом километре Сайменского канала, в районе поселка Михайловское. Туристический автобус съехал в кювет. Источник уточнил, что всего в автобусе находились 23 человека.

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили агентству, что участок дороги, где случилось ДТП, находится в аренде у Финляндии.

Источник также рассказал РИА Новости , что для эвакуации пострадавших на место аварии планируется направить пять вертолетов с медицинскими модулями.

По данным «Интерфакса» , в результате ДТП пострадали не 20, а 11 человек. Агентство отмечает, что авария произошла неподалеку от автомобильного пропускного пункта «Брусничное».