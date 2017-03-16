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СМИ сообщили о гибели 3 человек в ДТП на границе с Финляндией
В Ленинградской области в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли три человека, еще 20 пассажиров пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, авария произошла на границе с Финляндией - на пятом километре Сайменского канала, в районе поселка Михайловское. Туристический автобус съехал в кювет. Источник уточнил, что всего в автобусе находились 23 человека.
В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили агентству, что участок дороги, где случилось ДТП, находится в аренде у Финляндии.
Источник также рассказал РИА Новости, что для эвакуации пострадавших на место аварии планируется направить пять вертолетов с медицинскими модулями.
По данным «Интерфакса», в результате ДТП пострадали не 20, а 11 человек. Агентство отмечает, что авария произошла неподалеку от автомобильного пропускного пункта «Брусничное».
Life уточняет, что в ДТП попал автобус марки Yutong. По информации издания, в нем находились 36 человек. Замглавы администрации Выборгского района Ленобласти Николай Шишкин рассказал Life, все пострадавшие уже доставлены в Выборгскую центральную межрайонную больницу. В качестве предварительной причины аварии называют погодные условия и обледеневшую дорогу.
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