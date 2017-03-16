Кассиру Сбербанка удалось отпугнуть грабителя

Преступник, планировавший ограбить офис Сбербанка на юго-западе Москвы, сбежал оттуда, получив отказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, грабитель зашел в отделение Сбербанка на Профсоюзной улице, передал кассиру записку с требованием выдать деньги, но получил отказ и после этого решил сбежать.

Источник РИА Новости уточнил, что сейчас в офисе банка работают правоохранительные органы . По предварительной информации, мужчина не угрожал сотрудникам кредитной организации. Было ли при нем оружие, неизвестно.