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Кассиру Сбербанка удалось отпугнуть грабителя
Преступник, планировавший ограбить офис Сбербанка на юго-западе Москвы, сбежал оттуда, получив отказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, грабитель зашел в отделение Сбербанка на Профсоюзной улице, передал кассиру записку с требованием выдать деньги, но получил отказ и после этого решил сбежать.
Источник РИА Новости уточнил, что сейчас в офисе банка работают правоохранительные органы. По предварительной информации, мужчина не угрожал сотрудникам кредитной организации. Было ли при нем оружие, неизвестно.
По данным Life, грабитель скрылся, заметив, что кассир нажала тревожную кнопку. На видеозаписи, попавшей в распоряжение издания, можно заметить, что мужчина держал в руках похожий на пистолет предмет.
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