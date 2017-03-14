Снятому с рейса из-за слишком длинных ног волейболисту грозит суд

Волейболист новоуренгойского «ФАКЕЛа» Александр Кимеров был снят с рейса Самара — Москва из-за длинных ног. Спортсмен пытался поменяться местами с одной из пассажирок, чтобы занять более удобное кресло, но получил отказ от стюардессы. Разгоревшийся спор закончился вызовом наряда полиции, в результате чего 215-сантиметрового спортсмена вывели под руки с борта самолёта. О причинах скандала и о возможных судебных разбирательствах — в материале RT.

«Он неоднократно оскорблял экипаж»

Волейболисты ростом от двух метров регулярно испытывают неудобства во время полётов по понятным причинам. В обычных самолётах тесновато бывает и людям обычных антропометрических данных, что уж говорить про огромных богатырей, с лёгкостью вколачивающих мячи поверх сетки. К счастью, на борту обычно имеются места с увеличенным пространством для ног, однако их хватает не всем желающим.

Именно в такую ситуацию угодил волейболист новоуренгойского «ФАКЕЛа» Александр Кимеров, когда его команда возвращалась из Самары в Москву бортом авиакомпании «Победа» . 215-сантиметровый волейболист попросил предоставить ему более комфортное место, но получил отказ.

Тогда Кимеров предложил поменяться креслами женщине, занимавшей пресловутое место с увеличенным пространством. Та спокойно согласилась. Однако против неожиданно выступила стюардесса, которая подчеркнула, что пассажиры должны занимать места согласно купленным билетам.

По словам очевидцев Кимеров объяснял, что в обычном кресле ему некуда девать колени, а когда его вынудили вернуться, демонстративно вытянул ноги в проход. Конфликт разгорелся с новой силой. Капитан самолёта вызвал на борт наряд полиции, и волейболиста сняли с рейса, отправление которого по понятным причинам было отложено на полчаса. Сам Александр отправился в Москву следующим самолётом.

И всё бы ничего, но история на этом не закончилась. Видеоролики, сделанные попутчиками великана во время задержания, моментально расползлись по интернету и сделали его одной из самых популярных личностей. В авиакомпании, осознав, что придётся объясняться, заявили о намерении подать в суд на слишком высокого спортсмена. По версии перевозчика Кимеров вёл себя неадекватно и неоднократно оскорблял экипаж.

«Пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна. Он также неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлёта устроить «шоу», было принято решение отстранить дебошира от рейса», — сказано в пресс-релизе авиакомпании.

Авиаперевозчик отметил, что волейболист летел вместе с одноклубниками, которые не уступали ему в росте, однако они спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен.

«Инцидент с Кимеровым привёл к задержке рейса на 27 минут, что критично для плотного графика полётов лоукостера. «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать с Кимерова расходы, понесённые авиакомпанией из-за задержки рейса», — говорится в заявлении.

В «ФАКЕЛе» отреагировали чуть быстрее, дав понять, что не намерены обращаться в суд со встречным иском в адрес «Победы».

«Хочу сказать, что я возмущён действиями сотрудников авиакомпании «Победа». Всем известно, что спортсмены много летают самолётами, и, как правило, бортпроводники с пониманием относятся к просьбам высокорослого спортсмена по возможности посадить его на такое место, которое будет более удобно ему самому и где он не помешает другим пассажирам. Ну не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену — ладно. Но на каком основании его высадили из самолёта?», — приводит слова директора клуба Николая Капранова официальный сайт «ФАКЕЛа».

«Мой рост — 215 сантиметров, и я физически не уместился в кресле»

Чуть позже свою версию событий изложил сам Кимеров. По словам волейболиста он перед началом полёта попросил стюардессу пересадить его на более комфортное место и был готов тут же оплатить ей всю стоимость.

«Наш разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного выхода, и согласилась со мной поменяться. Однако стюардесса вернула нас на свои места. Мой рост — 215 см, и я физически не сумел разместиться на своём кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои увещевания, что антропометрические данные и элементарные законы физики не позволяют мне полностью втиснуться в узкий проём между креслами, девушка ответила, что сейчас вызовет полицию», — рассказал спортсмен в интервью официальному сайту «ФАКЕЛа».

Кимеров отметил, что прибывшие на место стражи правопорядка приняли его за дебошира, но остальные пассажиры вступились за волейболиста, рассказав, что произошло на самом деле.

«Казалось бы, представителей правоохранительных органов это убедило, и они ушли. Но затем вернулись, причём уже вчетвером. И сообщили, что стюардесса написала на меня заявление. Понимая всю абсурдность ситуации, но будучи законопослушным гражданином, я подчинился и вместе с полицейскими покинул салон самолёта. В Москву я улетел на несколько часов позже, вместе с командой», — добавил волейболист.

Коллеги Кимерова вступились за него Алексей Спиридонов отреагировал на произошедшее в фирменной жёсткой манере.

«Только сейчас узнал об этом кошмарном коллапсе. Для авиакомпании это настоящий стыд и позор. Особенно меня возмутил следующий эпизод: когда четверо или пятеро полицейских выводили Александра из самолёта, некоторые пассажиры стали ему вслед говорить какие-то гадости. Я бы на месте одноклубников Кимерова этим шакалам рожи бы набил прямо на месте — так и напишите! Пускай уж и меня ссаживали бы тогда с рейса, но в такой ситуации надо поступать по-мужски», — приводит слова Спиридонова «Лайф».

А Олимпийского чемпиона-2012 Алексея Волкова возмутили действия полицейских при задержании Кимерова.

«Друзья, что творится с этим миром… Из-за роста высаживают из самолёта, и не абы кого, а известного спортсмена, который защищает цвета российского флага. Некомпетентность сотрудников правоохранительных органов, принявших в этом участие, поражает. А по поводу стюардессы, которая заварила всю эту кашу, не разрешив Александру поменяться на более просторное место, вообще отдельный разговор… Кстати, название авиакомпании Pobeda («Победа»), хотя теперь первые две буквы можно отнимать!» — написал Волков в Instagram.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Действиям работников авиакомпании и сотрудников полиции будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте СК.