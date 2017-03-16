Группа неизвестных в масках устроила погром в одном из торговых центров Казани

Неизвестные в масках устроили погром в торговом центре "Алтын" в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Татарстана.

"Неизвестные в медицинских масках ворвались на территорию торгового комплекса, устроили там погром все и скрылись. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается ущерб, изучаются версии, кто это мог сделать, где они сейчас находятся. Все наружные службы ориентированы на поимку злоумышленников", - сказали в пресс- службе.

По данным СМИ, нападавших было 11. При этом в МВД пока не готовы назвать точное число устроивших погром.