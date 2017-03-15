Мажоры на Gelandewagen прокатились по тротуару в районе Болотной площади

Столичное управление ГИБДД проверяет опубликованное в сети видео, на котором внедорожник Mercedes Gelandewagen объезжают пробку по тротуару в районе Болотной площади в центре Москвы. Об этом в среду, 15 марта, Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«О данном инциденте доложено руководству, выясняются обстоятельства случившегося», — сказали в пресс-службе, не уточнив, принято ли решение о проведении по данному факту проверки.

При этом, в московской Госавтоинспекции отметили, что проверяет все поступающие видеозаписи с нарушениями правил дорожного движения на улицах столицы.