Новосибирского физика освободили из рабства в Казахстане

Российский физик-атомщик Юрий Образцов сбежал из рабства в Казахстане. Ученого удерживали в неволе более 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового отряда «Маяк» Павла Злобина.

10 марта жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова обнаружила мужчину в одном из торговых центров города. Образцов весь день сидел на лавочке, у него были сломаны уши и раздроблена нога. После того, как ученый рассказал ей о побеге из рабства, Полуэктова обратилась в полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что мужчину разыскивали с 2013 по 2014 год.

В Казахстан Образцов прибыл с деловой поездкой в 2004 году. Все это время его удерживали на одной из ферм.

В настоящий момент Образцов находится в приюте при российском посольстве. Правоохранительные органы Новосибирска уже выслали документы, подтверждающие личность ученого.

С родственниками исследователя установить связь пока не удалось.