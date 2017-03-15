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В США предъявили обвинение двум сотрудникам ФСБ
Двух сотрудников ФСБ России обвиняют в хакерской атаке на портал Yahoo! С таким обвинением выступили в министерстве юстиции США. Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, атака на портал была осуществлена в 2014 году. По словам исполняющей обязанности помощника генерального прокурора США Мэри Маккорд, по делу проходят еще два человека, а один из хакеров входит в число самых разыскиваемых киберпреступников ФБР. Следствие считает, что целью злоумышленников были электронные письма госслужащих США, России, журналистов, высокопоставленных сотрудников финансовых служб и крупных бизнес-структур.
В результате атаки на Yahoo! хакеры получили доступ к персональной информации порядка 500 миллионов пользователей.
До этого в августе 2013 года была совершена другая кибератака, которая позволила преступникам завладеть личными данными более миллиарда пользователей.
Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что один из подозреваемых был задержан в Канаде.
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