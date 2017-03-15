В США предъявили обвинение двум сотрудникам ФСБ

По данным телеканала, атака на портал была осуществлена в 2014 году. По словам исполняющей обязанности помощника генерального прокурора США Мэри Маккорд, по делу проходят еще два человека, а один из хакеров входит в число самых разыскиваемых киберпреступников ФБР . Следствие считает, что целью злоумышленников были электронные письма госслужащих США, России, журналистов, высокопоставленных сотрудников финансовых служб и крупных бизнес-структур.

В результате атаки на Yahoo! хакеры получили доступ к персональной информации порядка 500 миллионов пользователей.

До этого в августе 2013 года была совершена другая кибератака, которая позволила преступникам завладеть личными данными более миллиарда пользователей.