Спецслужбы предотвратили крупный теракт в Москве 8 марта

Неудавшийся смертник

В начале марта в одном из аэропортов Москвы для проверочных мероприятий был задержан 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Пассажир прибыл из Стамбула, встречающих его лиц он не знал, ранее границы России не пересекал.

Во время опроса в служебном помещении Изаттило М. понял, что его собираются депортировать на родину, в Таджикистан, где ему грозит пожизненный срок. Он сильно испугался, и реакция его была самой непредсказуемой.

— Изаттило попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло, — рассказал источник«Известий». — Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу. В ходе проверки выяснилось, что Изаттило М. успел повоевать в Сирии.

В ходе следственных действий гражданин Таджикистана признался в том, что приехал в Москву для совершения теракта — неудавшийся смертник собирался взорвать себя во время празднования 8 марта. Сейчас оперативная группа проводит следственные действия по установлению пособников неудачливого террориста и выявлению очередной «спящей ячейки» в столице. Взрывчатку и поражающие элементы для самодельного взрывного устройства ему должны были предоставить на месте, то есть в Москве.

После получения всей необходимой информации российские силовики передали Изаттило М. своим таджикским коллегам. Российские и таджикские спецслужбы тесно сотрудничают по линии борьбы с международным терроризмом.

Бомба замедленного действия

По словам оперативных работников спецслужб, на территории Москвы и Подмосковья действует несколько так называемых джамаатов, в которые входят члены «спящих ячеек» ИГИЛ. Эти люди ничем не отличаются от мирных граждан и ждут, когда из координационного центра террористической сети поступит команда на выполнение очередного задания. Участники «спящих ячеек» ведут проповедническую деятельность, распространяют агитационные материалы ИГИЛ, выполняют поручения из центра.

В начале марта СМИ сообщили о том, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади якобы признал военное поражение в Мосуле и призвал сторонников отступить в горы, затаиться там и ждать возобновления войны. Это отработанная тактика, с которой сталкивались многие страны. О том, что ИГИЛ в своей террористической деятельности будет опираться не только на единоверцев, но и на экстремистов других конфессий, свидетельствует опыт сирийского кризиса.

— Боевики уйдут в подполье и будут ждать команды для начала боевых действий. Когда она поступит, бандиты начнут взрывать, убивать, резать. Всё как обычно. Если бы я мог принимать решение, то запретил бы им возвращаться. Лишил бы их гражданства. Эти нелюди постараются объединиться с криминальным миром, — рассказал «Известиям» Айман Бнаят, уроженец Сирийской Арабской Республики, проживающий в Москве. — Они будут добиваться раскола страны по конфессиональному и национальным признакам. У меня много племянников, братьев погибли. Мой двоюродный брат был бортмехаником вертолета. Их экипаж сбили. Я увидел его по каналу «Аль-Джазира». Боевики сильно избивали его и спросили про национальность и вероисповедание. Мы арабы, мусульмане. Но его заставили говорить, что он алавит (религия, представляющая собой смесь ислама, христианства и доисламских восточных верований. — «Известия»). Мы нашли изуродованное тело брата без головы и похоронили. То же самое они будут делать и здесь, в России. Я вижу здесь много людей, мыслящих подобным же образом.

История последних 30 лет показывает, что многонациональные государства разваливаются через разжигание ксенофобии и национализма. Происходит расчеловечивание определенного класса, национальности, религиозного меньшинства, затем запускается маховик насилия.

— Сегодня история может повториться, так уже было в 1999 году, — пояснил «Известиям» руководитель научно-практической лаборатории противодействия идеологии экстремизма Дагестанского Госуниверситета народного хозяйства Хабиб Магомедов. — Тогда командиры сепаратистов призвали своих сторонников разойтись по домам, притвориться мирными жителями и ждать приказа к продолжению войны.

Оперативники неохотно говорят о числе «спящих ячеек», но наличие проблемы обсуждается на самом высшем уровне. Директор ФСБ Александр Бортников докладывал, что они присутствуют не только в регионах с преобладанием мусульманского населения, но и в «христианских». Их становится всё больше после возвращения боевиков из Сирии, а также в результате работы вербовщиков среди гастарбайтеров из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Речь идет о хорошо обученных и подготовленных террористах. И это большая проблема.

Смена тактики

16 октября 2016 года начался очередной штурм иракского города Мосул. Силы коалиции, выступившей против ИГИЛ, имели превосходство над исламистами десять к одному. Несмотря на это, бои продолжаются пять месяцев, с большими потерями для сухопутных войск антиигиловской коалиции.

Как сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные иракской разведки, основной проблемой в Мосуле стал так называемый «таджикский батальон». Командует формированием бывший начальник ОМОН МВД Таджикистана, бывший полковник, а теперь полевой командир Гулмурод Халимов . За его голову американцы дают $3 млн.

Отряд Халимова насчитывает до 400 боевиков, абсолютное большинство которых — выходцы с территории бывшего СССР. Стоит отметить, что бывший полковник проходил подготовку в российском спецназе в 1996–1997 годах. С 2003 по 2008 год он проходил подготовку в американских силах специального назначения, а также в частной военной компании Blackwater. Эта ЧВК стала известна во время участия в Иракской войне — наемники были изобличены в убийствах мирного населения, контрабанде оружия и других других преступлениях, получивших широкую огласку в СМИ. Из-за этого негативного шлейфа компания сменила название на Academy.

Если верить посланию Аль-Багдади, то теперь боевики должны будут законспирироваться, сменить тактику с военного противостояния на террористические акты по сигналу извне. Угроза России не только в «спящих ячейках» на территории нашей страны, но и в дестабилизации соседей. Постсоветские республики — это пространство, которое выполняет роль буфера между радикалами и Российской Федерацией.

— Без нашей поддержки и без наших вооруженных формирований, что стоят в среднеазиатских республиках бывшего СССР, эти страны не способны ничего серьезного противопоставить террористам, если они переместятся на их территорию, — рассказал «Известиям» президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров . — Поэтому февральский визит нашего президента — это сигнал, что мы сделаем всё для защиты этих республик. Это поможет и нам защитить свои границы от подобного рода неприятностей.

В этом контексте интересно звучит новость о том, что США желают создать базу персональных данных жителей Таджикистана. Госдепартамент США объявил тендер среди частных компаний республики, которые проведут масштабный опрос жителей и выяснят их политические предпочтения. Нанятые компании посетят дома более тысячи человек и среди прочего зафиксируют возраст, уровень дохода и религиозные убеждения, а затем отправят анкеты в Госдепартамент США.

Как будет использована эта информация, покажет время, но работать на упреждение террористической угрозы необходимо комплексно. Решать проблему радикализации мусульманского населения необходимо не только и не столько силовыми методами, нужно вести просветительскую работу среди населения.