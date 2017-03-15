Дело сирийского рядового оказалось нерядовым

Военные суды не хотят рассматривать дело об утрате имущества на войне

Как стало известно “Ъ”, завершено одно из первых уголовных дел, возбужденных в отношении российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Сирии. Однако, несмотря на признание фигурантом своей вины, оно так не попало на рассмотрение суда по существу. Более того, чтобы определить его подсудность, в разбирательство пришлось вмешаться главному военному прокурору и даже Верховному суду.

Рядовой контрактной службы Артем Хилько обвиняется 314-м военным следственным отделом СКР (Ростов-на-Дону) в совершении преступления, предусмотренного ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату). Что именно и при каких обстоятельствах утратил рядовой — а местом совершенного им преступления в судебных документах называется Сирийская Арабская Республика,— является тайной следствия.

В Сирию, по данным источников “Ъ”, контрактник попал в составе одного из подразделений Таманской мотострелковой дивизии, солдаты которой используются в основном для сопровождения различных грузов, поступающих российским войскам. В частности, обеспечивают их перевозку и охрану из порта Тартус на базу Хмеймим. Очевидно, рядовой по какой-то причине, например в результате кражи или ДТП, утратил некий спецгруз, который принял под свою материальную ответственность на период перевозки.

Отметим, что уголовные дела о совершении преступлений небольшой тяжести, к которым относится ст. 348 УК РФ (максимальное наказание по ней всего два года), рассматриваются гарнизонными военными судами. В окружные же суды они попадают только в том случае, если материалы дела имеют гриф секретности.

Рядовой Хилько полностью признал свою вину, ходатайствовав о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. В итоге дело военнослужащего было направлено в Московский окружной военный суд (МОВС), однако тот счел, что судить рядового должен Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где и велось предварительное следствие. Еще одним поводом для изменения подсудности указывалось, что в Ростове находится ФГКУ «Южное региональное управление правового обеспечения» Министерства обороны РФ , которому департамент претензионной и судебно-правовой работы военного ведомства доверил выступать потерпевшей стороной по этому делу. Кстати, само ФГКУ участвовать в разбирательстве не стало, наняв для этого ростовского адвоката.

В свою очередь, военный прокурор Южного военного округа генерал-лейтенант юстиции Сергей Коломиец , обратившись в МОВС, указал, что решение о передаче дела в Ростов-на-Дону было принято с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона. По данным генерала, а также адвоката потерпевшей стороны, дело должно рассматриваться в МОВС, поскольку вред действиями рядового был нанесен Минобороны в целом, а сам фигурант расследования и свидетели по делу проживают и проходят службу в подмосковном Наро-Фоминске. Однако окружной суд представление генерала и жалобу адвоката отклонил, сославшись при этом на то, что свидетели к процессу привлекаться не будут, так как дело предстоит рассматривать в особом порядке, то есть без их участия.