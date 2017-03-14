У здания МИД Польши в Варшаве прогремел взрыв: есть пострадавшие

У здания министерства иностранных дел Польши в Варшаве взорвался автомобиль, перевозивший газовые баллоны. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло у въезда в подземную парковку на пересечении улиц Литовская и Шуха. В автомобиле взорвались баллоны с ацетиленом. Два работника фирмы, находившиеся в машине, были госпитализированы с травмами.

Сотрудники расположенных неподалеку офиса МИД и кинотеатра «Сирена» были эвакуированы.