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У здания МИД Польши в Варшаве прогремел взрыв: есть пострадавшие

Взрыв прогремел в Варшаве
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У здания министерства иностранных дел Польши в Варшаве взорвался автомобиль, перевозивший газовые баллоны. Об этом сообщает РИА Новости.
ЧП произошло у въезда в подземную парковку на пересечении улиц Литовская и Шуха. В автомобиле взорвались баллоны с ацетиленом. Два работника фирмы, находившиеся в машине, были госпитализированы с травмами.
Сотрудники расположенных неподалеку офиса МИД и кинотеатра «Сирена» были эвакуированы.
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