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СМИ сообщили о возможном аресте дома семьи Фриске
Фото: Руслана Вороного
Дом родителей певицы Жанны Фриске стоимостью 60 миллионов рублей может быть арестован по решению суда. Об этом сообщает Life.
По данным издания, о возможном аресте дома стало известно на заседании Перовского суда Москвы, где рассматривается дело о судьбе собранных на лечение Фриске денег.
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