Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

СМИ сообщили о возможном аресте дома семьи Фриске

Дом семьи Фриске может арестовать суд
Фото:
Дом родителей певицы Жанны Фриске стоимостью 60 миллионов рублей может быть арестован по решению суда. Об этом сообщает Life.
По данным издания, о возможном аресте дома стало известно на заседании Перовского суда Москвы, где рассматривается дело о судьбе собранных на лечение Фриске денег.
Еще 2 источника
Происшествия
Жанна Фриске
Оставить комментарий

Последние новости