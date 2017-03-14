СМИ сообщили о возможном аресте дома семьи Фриске

Дом родителей певицы Жанны Фриске стоимостью 60 миллионов рублей может быть арестован по решению суда. Об этом сообщает Life.

По данным издания, о возможном аресте дома стало известно на заседании Перовского суда Москвы, где рассматривается дело о судьбе собранных на лечение Фриске денег.