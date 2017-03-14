СМИ: Причиной крушения Ту-154 могла стать дезориентация пилота

Самолет Ту-154 Минобороны , потерпевший крушение в акватории Черного моря в декабре 2017 года, разбился в результате попытки пилота посадить его на поверхность воды, сообщает газета «Коммерсант».

По результатам экспертизы черного ящика и 3D моделирования полета, специалисты пришли к выводу, что самолет вовсе не падал. Исследование показало, что полет проходил в штатном режиме. После взлета Ту-154 набрал высоту 250 метров и скорость около 360-370 километров в час. Однако командир экипажа Роман Волков , который должен был продолжать набирать высоту, перевел самолет в режим посадки.

Около 10 секунд Ту-154 снижался в полете под управлением летчика.

Причиной неожиданного маневра могла стать дезориентация пилота в пространстве.

На данный момент военные специалисты изучают личное дело погибшего пилота, его медицинскую карту, результаты прохождения психологических тестов, опрашивают инструкторов и выясняют, был организован отдых экипажа перед рейсом.

Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека.