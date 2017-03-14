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Скандальную поэтессу задержали на Урале за продажу наркотиков
Поэтесса Анна Пикуль
Фото: Одноклассники
В Екатеринбурге за продажу наркотиков задержали поэтессу Анну Пикуль. При обыске у Оксаны Порваткиной (настоящее имя творческой дамы) нашли синтетический наркотик.
Отмечается, что Пикуль задержали после контрольной закупки сотрудники полиции и члены фонда "Город без наркотиков". При ней был обнаружен синтетический наркотик.
"В последнее время на торговле наркотиками попадается много творческих личностей – на прошлой неделе была модель, недавно ди-джей попался. Поэтесса занималась сбытом синтетических наркотиков через интернет", - рассказал президент фонда ГБН Андрей Кабанов., передает NDNews.ru.
Отмечается, что при задержании поэтесса читала собственные стихи, а потом запела гимн.
"В отделе послушали, окультурились. В фонде "Город без наркотиков" также по достоинству оценили стихи Анны Пикуль", – заметил Кабанов.
В отношении поэтессы возбуждено уголовное дело.
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