Российскую медалистку Олимпиады в Лондоне мать оставила без денег и жилья

Гимнастка из России Анастасия Гришина , взявшая серебро на Олимпиаде в Лондоне, заявила о том, что родная мать оставила ее без денег и жилья.

Пока девушка строила карьеру, семья жила за ее счет, а потом попросту выставила на улицу.

«Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне, как чемпионке, вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице», – сообщает сайт «КП».

По словам спортсменки, ситуация в семье обострилась настолько, что из-за постоянных ссор с родителями девушка вместе с ребенком и мужем была вынуждена съехать с квартиры. На данный момент Анастасия говорит, что ее мать и остальные родственники опустились настолько, что звонят ей и угрожают, требуя прекратить шумиху вокруг квартир и денег. Сейчас девушка обратилась и в полицию, и с иском в суд.

Сумма общего ущерба составляет около 27 миллионов рублей.