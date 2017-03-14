В Ленобласти проверят инцидент с наездом водителя на ребенка

Следователи проверят обстоятельства инцидента с водителем, наехавшим на ребенка в Ленинградской области за то, что тот стрелял по его машине из игрушечного автомата, сообщается в понедельник на сайте управления СК по региону.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел 9 марта в Приозерске. Дети играли около проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Как следует из публикаций, один из водителей, рассерженный поведением детей, наехал на одного из мальчиков, а затем заставил его встать на колени. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

"Следственным отделом… будет проведена проверка обстоятельств происшествия с малолетним ребенком на территории города Приозерска", — говорится в сообщении.

Следователи истребовали материалы о происшествии из органов полиции.