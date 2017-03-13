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Президент ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца
Врачи ампутировали Евгению Гинеру средний палец на правой руке. Операцию провели в связи с серьезной травмой, которую президент футбольного клуба ЦСКА получил на прогулке с собакой. Об этом сообщает LIFE.
Отмечается, что Гинер неправильно держал поводок, засунув палец в образовавшееся кольцо. Травму руководитель команды получил, когда собака резко дернула поводок в сторону.
В интернете появились фотографии с официальной встречи Гинера с представителям ВЭБ. На снимках видна травмированная рука.
Фото: РИА Новости
56-летний Евгений Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года. За это время команда шесть раз становилась чемпионом России и выиграла Кубок УЕФА. В чемпионате России ЦСКА занимает вторую строчку, отставая от московского «Спартака» на 8 очков.
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