Президент ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца

Отмечается, что Гинер неправильно держал поводок, засунув палец в образовавшееся кольцо. Травму руководитель команды получил, когда собака резко дернула поводок в сторону.

В интернете появились фотографии с официальной встречи Гинера с представителям ВЭБ . На снимках видна травмированная рука.