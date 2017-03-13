Багдасарян оспорит «слишком суровый» приговор

Мара Багдасарян подаст жалобу на решение мирового суда Савеловского района. Участницу нелегальных гонок осудили на год исправительных работ с удержанием зарплаты в размере 15% за подделку больничного листа. Об этом сообщает LIFE

«Посоветовавшись с моей подзащитной, мы решили обжаловать приговор в связи с его излишней суровостью. Будем просить о смягчении наказания», — заявил адвокат Багдасарян Давид Кемулария.

Багдасарян предоставила фальшивый больничный лист в ГБУ «Жилищник», где выполняет обязательные работы в качестве подсобного рабочего. Поддельный документ стритрейсерша приобрела 8 февраля в районе Парка культуры у неизвестного человека. Против девушки было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов, максимальным наказанием по которой составляет 80 тысяч рублей и до двух лет исправительных работ.

В декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян. Он назначил девушке 595 часов обязательных работ.