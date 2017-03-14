«Крысиного снайпера» сняли с крыши в Красноярске

В Красноярске полицейские задержали мужчину, который находился на крыше здания в центре города с оружием. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

В дежурную часть поступило заявление от местных жителей о том, что по крыше в центре города ходит человек, в руках у которого оружие с оптическим прицелом. На место приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пневматическую винтовку и доставили в отдел для разбирательства.

«Предварительно установлено, что задержанный является работником одной из фирм, сдающих в аренду офисы в здании. В его обязанности входит контроль за техническим состоянием строения», — отметили в главке. Мужчина объяснил, что с помощью пневматики хотел заняться отстрелом крыс, которые расплодились на территории внутреннего двора.

По факту случившегося проводится проверка. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Как пишет «Комсомольская правда», мужчина находился на крыше Дворца культуры комбайностроителей (именно в этом здании организация, в которой он работает, сдает помещения в аренду). Директор ДК Елена Тулюля в произошедшем ничего особенного не увидела. «Вы хотите из-за этой ерунды писать статью какую-то? Вам заняться больше нечем? Это не такого масштаба ситуация» — сказала она журналистам издания.