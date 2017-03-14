Российского волейболиста сняли с рейса из-за длинных ног

Сотрудники полиции сняли с рейса волейболиста команды «Факел» из Нового Уренгоя Александра Кимерова . Спортсмен не поместился на месте, указанном у него в билете, и сел на свободное кресло. Видео инцидента опубликовал в своем аккаунте в Facebook директор команды Николай Капранов

«Ситуация анекдотичная - парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе […] представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно?», - написал Капранов.

Инцидент произошел на борту самолета лоукостера «Победа». Самолет вылетал из Самары в Москву. В связи с конфликтной ситуацией вылет задержали на 40 минут. В сообщении Капранов отмечает, что стюардессе не понравилось, что спортсмен вытянул ноги в проход.