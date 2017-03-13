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В Москве женщина скончалась после пластической операции

В Москве женщина скончалась после пластической операции
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Женщина в Москве скончалась после пластической операции, проводится проверка, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
Отмечается, что операция прошла 10 марта, на следующий день в клинике пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение. Несмотря на оказанную помощь, 48-летняя женщина скончалась.
"По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", — сказала Иванова.
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Юлий Иванов
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