В Москве женщина скончалась после пластической операции

Женщина в Москве скончалась после пластической операции, проводится проверка, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова

Отмечается, что операция прошла 10 марта, на следующий день в клинике пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение. Несмотря на оказанную помощь, 48-летняя женщина скончалась.

"По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", — сказала Иванова.