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Скончался Анатолий Черняев
Фото: Телеканал "Россия"
Бывший помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев скончался в воскресенье, 12 марта, в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС.
О его смерти сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«Черняев скончался вчера», - сказал он.
Причину смерти Палажченко не уточнил.
С 1986 по 1991 Черняев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС. Позже стал помощником президента СССР. С 1992 года Черняев руководил проектом «Документальная история Перестройки» в «Горбачев-фонде».