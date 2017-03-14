Видео: Танк потушил пожар на газовой скважине

В Сети появилось видео тушения пожара на скважине газоперерабатывающего завода "Хайян" в Сирии. Уникальную операцию по ликвидации сложного очага возгорания провели сирийские инженеры при помощи российских коллег и военных, пишет Федеральное агентство новостей.

К пылающей скважине приблизился танк Т-62. Несколькими меткими выстрелами из пушки боевая машина отстрелила аварийные элементы фонтанной арматуры. Использование танка было обусловлено чрезвычайно высокой температурой у эпицентра пожара. Т-62 рассчитан на применение в условиях ядерной войны и оснащен соответствующей защитой.

После того, как танкистам при помощи учебных боеприпасов удалось изменить направление факела, пожарные смогли приступить к тушению пожара.