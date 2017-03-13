Семья полковника Захарченко уехала из Москвы

Родители полковника МВД Дмитрия Захарченко , который обвиняется во взяточничестве, а также его сестра, гражданская жена и ребенок переехали из Москвы. Об этом сообщает Life

«Из Москвы уехали родители Захарченко, его сестра, гражданская жена с дочерью. Судя по всему, они решили залечь на дно на время следствия», — сказал источник в спецслужбах.

По оперативным данным, 36-летняя гражданская супруга Захарченко Марина и их 8-летняя дочь Ульяна переехали в Сочи в район Роза Хутор. Родители и сестра полковника теперь живут в Ростовской области, где на них оформлено 5 домов.

В Москве члены семьи Захарченко оставили пять элитных квартир, общая стоимость которых равна примерно 500 млн рублей.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела о взяточничестве против бывшего замглавы Управления «Т» Дмитрия Захарченко. Сейчас в деле три эпизода получения взяток.